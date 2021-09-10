16:31  10 вересня
Отруєння у школі Хмельницького: кількість постраждалих знову зросла
16:47  10 вересня
Столичне метро може обмежити роботу через карантин
08:09  10 вересня
На Донбасі зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2021, 15:30 9

Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду до кінця поточного опалювального сезону

10 вересня 2021, 15:30 9
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону

Як передає RegioNews, про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні будуть змінюватися в порівнянні з минулим опалювальним сезоном. Ми не плануємо підвищувати тарифи", - підкреслив він.

За словами прем'єра, уряд веде роботу з органами місцевого самоврядування щодо тарифів на тепло і гарячу воду.

Керівник уряду запевнив, що Кабмін готовий їм "підставити плече" в цьому питанні, щоб не було збільшення тарифів, і щоб не покладати "зайвого вантажу на плечі людей".

Раніше в КМДА заявляли, що тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть зрости на 40%. Про перегляд тарифів заявили і в інших регіонах

опалювальний сезон опалення прем'єр КМДА

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram