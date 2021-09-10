Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду до кінця поточного опалювального сезону

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Кабінет міністрів не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону

Як передає RegioNews, про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні будуть змінюватися в порівнянні з минулим опалювальним сезоном. Ми не плануємо підвищувати тарифи", - підкреслив він.

За словами прем'єра, уряд веде роботу з органами місцевого самоврядування щодо тарифів на тепло і гарячу воду.

Керівник уряду запевнив, що Кабмін готовий їм "підставити плече" в цьому питанні, щоб не було збільшення тарифів, і щоб не покладати "зайвого вантажу на плечі людей".

Раніше в КМДА заявляли, що тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть зрости на 40%. Про перегляд тарифів заявили і в інших регіонах