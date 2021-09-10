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10 сентября 2021, 15:30 10

Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду до конца текущего отопительного сезона

10 сентября 2021, 15:30 10
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона

Как передает RegioNews, об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться в сравнении с прошлым отопительным сезоном. Мы не планируем повышать тарифы", - подчеркнул он.

По словам премьера, правительство ведёт работу с органами местного самоуправления относительно тарифов на тепло и горячую воду.

Руководитель правительства заверил, что Кабмин готов им "подставить плечо" в этом вопросе, чтобы не было увеличения тарифов, и чтобы не возлагать "лишнего груза на плечи людей".

Ранее в КГГА заявляли, что тарифы на тепло и горячую воду в столице могут вырасти на 40%. О пересмотре тарифов заявили и в других регионах

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