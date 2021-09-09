Окупанти обстріляли село на Луганщині й поранили шістьох наших військових

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В Луганській області 8 вересня ввечері бойовики здійснили обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка, внаслідок чого постраждали шестеро наших бійців

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незабороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Після обстрілу шестеро захисників було обстежено лікарями військово-медичного госпіталю та встановлено попередній діагноз - акубаротравма", - йдеться в повідомленні.

Для детального обстеження та встановлення кінцевого діагнозу військовослужбовців, які отримали травми, направили в Харків. Стан здоров’я захисників - задовільний.

Нагадаємо, що бойовики сьогодні знову обстріляли позиції українських захисників й поранили нашого військового.