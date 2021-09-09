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День на Донбасі: дев’ять обстрілів окупантами, один український боєць тяжко поранений
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09 вересня 2021, 19:07 948

Стало відомо про стан поранених на Луганщині шістьох військовослужбовців

09 вересня 2021, 19:07 948
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Фото з відкритих джерел
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Стан шістьох військовослужбовців – п’ятьох чоловіків і жінки, поранених біля Кряківки на Луганщині, задовільний, жодної загрози життю немає

Про це повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Кваліфіковану медичну допомогу пораненим надали фахівці військового мобільного госпіталю в Сєвєродонецьку. Там і прийнято рішення про евакуацію п’ятьох хлопців та однієї дівчини саме до шпиталю в Харкові. Всі шестеро перебувають у задовільному стані, і жодних загроз життю немає, - повідомили у Військово-медичному клінічному центрі.

Військових доправили наземним транспортом, оскільки вони отримали акубаротравму (пошкодження внутрішнього вуха, отримане від надлишкового тиску і потужної звукової хвилі. Призводить до порушення слуху – ред.), тож транспортування вертольотом не рекомендується.

Двоє пацієнтів мають вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму. Інші госпіталізовані з акубаротравмою, - зазначили в шпиталі.

Як повідомлялося, вчора окупанти обстріляли село на Луганщині й поранили шістьох наших військових.

Сьогодні за день на Донбасі - дев’ять обстрілів окупантами, один український боєць тяжко поранений.

обстріли військові поранення Донбас Луганська область

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