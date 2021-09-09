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Окупанти на Донбасі поранили захисника України
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09 вересня 2021, 14:36 6

Окупанти вгатили по житлових будинках на околиці Мар'їнки

09 вересня 2021, 14:36 6
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Фото: Прессцентр ООС
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Окупанти на Донбасі здійснили обстріл околиці Мар'їнки, внаслідок чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру

Про це повідомили у пресцентрі ООС, пише RegioNews.

Це сталося учора, 8 вересня, з 23:00 до 23:16. Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із застосуванням міномету калібру 82 мм.

"Були встановлені та задокументовані факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури (пошкодження стіни будівлі, прилеглої території)", - йдеться в повідомленні.

Бойовики обстріляли околиці Мар'їнки, потрапили в цивільні будівлі

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі поранили двох українських військових. Також вони обстріляли позиції ЗСУ 11 разів.

Бойовики сьогодні також обстріляли позиції українських захисників й поранили нашого військового.

Донбас Україна війна бойовики окупанти

 
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