Окупанти на Донбасі поранили захисника України
Бойовики сьогодні знову обстріляли позиції українських захисників й поранили нашого військового
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Обстріл провели у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий", - повідомили в ООС.
Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі поранили двох українських військових. Також вони обстріляли позиції ЗСУ 11 разів.
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