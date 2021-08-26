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26 серпня 2021, 09:49 388

На Волині семеро осіб потрапили до лікарень через отруєння грибами

26 серпня 2021, 09:49 388
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Фото:volindses.com.ua
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На Волині розслідують 7 випадків отруєнь дикорослими грибами. Всі постраждалі збирали гриби у лісі поблизу села Зелене та села Милятин Волинської області

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Зазначається, що мешканці м. Ковель вживали в їжу смажені сироїжки, які попередній термічній обробці не піддавались. Мешканці селища Іваничі споживали відварені й смажені рядівки.

У постраждалих через декілька годин зʼявилися клінічні симптоми: загальна слабкість, нудота, блювота, головний біль, біль в животі.

Каретами швидкої медичної допомоги хворі госпіталізовані в лікувальні заклади, де вони знаходяться в стані середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області семеро людей отруїлися грибами.

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