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31 серпня 2021, 13:41 696

На Полтавщині дві дворічні дівчинки наковталися пігулок від гіпертонії

31 серпня 2021, 13:41 696
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Фото: Рixabay
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У Миргородському районі Полтавської області дівчата-двійнята віком 2,4 роки самостійно дістали з сумки матері пігулки від гіпертонії та з’їли їх. Дівчаток госпіталізували

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.

До райвідділу поліції надійшла інформація від медиків, що до лікарні бригадою швидкої медичної допомоги доставлено двох дівчаток-двійнят віком 2,4 роки з підозрою на отруєння медичними препаратами", - розповіли правоохоронці.

За попередньою інформацією, дівчатка самостійно дістали з сумки матері пігулки від гіпертонії та з’їли декілька. За медичною допомогою до лікарів звернулася мама дітей, яка побачила напівпорожню упаковку поряд з малечею.

Наразі діти знаходяться під наглядом лікарів. Поліція проводить перевірку.

Раніше повідомлялось, що в Тернополі школярка наковталася пігулок: її госпіталізували. Дівчинка сама викликала медиків.

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