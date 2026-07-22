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22 липня 2026, 14:37

За російську музику в закладах можуть штрафувати до 170 тисяч гривень

22 липня 2026, 14:37
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15430, який пропонує заборонити використання російської музики у закладах обслуговування – магазинах, кафе, ресторанах та інших місцях, де обслуговують клієнтів

Про це пише Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Йдеться про пісні, фонограми, відеограми та музичні кліпи мовою держави-агресора.

Автори документа хочуть запровадити контроль за дотриманням цих правил та внести відповідні зміни до закону про державну мову. За їхніми словами, чинні штрафи за такі порушення є занадто малими, тому пропонують посилити відповідальність.

На практиці до порушників застосовується стаття 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штраф від 17 до 170 гривень.

У разі ухвалення законопроєкту за перше порушення може загрожувати штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень. За повторне порушення – від 17 до 85 тисяч гривень, а за третє і наступні – від 85 до 170 тисяч гривень.

Контролювати виконання вимог має Уповноважений із захисту державної мови або його представники.

Також законопроєкт передбачає збільшення штрафів за інші порушення мовних правил у сфері обслуговування.

Нагадаємо, в селищі Затока на Одещині чоловік напав на діючого військового та ветерана АТО після зауваження через увімкнену російську музику. Напад стався 4 липня на території одного з готелів.

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Україна війна ВР російська музика штраф законопроєкт
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