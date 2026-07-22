На Закарпатті військовий СЗЧ виявився наркокур'єром

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У Закарпатській області судили військового. Виявилось, що він самовільно залишив військову частину та став наркокур'єром

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у грудні 2024 року військовий самовільно залишив військову частину. Потім він займався доставкою наркотичних речовин до різних регіонів України.

Відомо, що він залишив частину психотропної речовини Альфа-PVP вагою понад 800 грамів під мостом у селі Остриця Чернівецької області. Після цього його автомобіль зупинили на блокпості та під час огляду знайшли заборонені речовини.

На суді військовий визнав провину. Йому призначили 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі правоохоронці викрили діяльність двох організованих наркоугруповань, які налагодили збут кокаїну, метамфетаміну, канабісу, гашишу та психотропів. Щомісячний прибуток від незаконної діяльності сягав близько 5 мільйонів гривень.