Україна - європейський лідер за кількістю довічно засуджених-омбудсмен

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Україна є лідером серед країн Європи за кількістю осіб, засуджених до довічного ув'язнення

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву Уповноваженої ВР з питань прав людини Людмили Денисової під час зустрічі з головою моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильдою Богнер.

За даними Денисової, сьогодні в Україні до довічного ув'язнення засуджено 1536 осіб. Серед них є громадянин С., який роками чекає перегляду вироку Апеляційного суду АР Крим від 26 листопада 2004 року за нововиявленими обставинами.

"Його кримінальна справа знаходиться в тимчасово окупованому Криму і через відсутність норми в міжнародних договорах про передачу справ РФ відмовляється надати їх Україні", - сказала вона.

Денісова зазначила, що чинне законодавство України не передбачає дієвого механізму звільнення довічних від подальшого відбування покарання та перегляду рішення суду через певний проміжок часу.

На її думку, вирішити це питання допоможе прийняття парламентом у другому читанні законопроектів №4048 (Про внесення змін до деяких законодавчих актів про виконання рішень Європейського суду з прав людини) та №4049 (Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини).

"Тоді українське законодавство відповідатиме практикам ЄСПЛ про дострокове звільнення осіб, засуджених до довічного ув'язнення", - зазначила омбудсмен.