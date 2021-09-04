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04 сентября 2021, 18:57 223

Украина- европейский лидер по количеству пожизненно осужденных - омбудсмен

04 сентября 2021, 18:57 223
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Фото из открытых источников
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Украина является лидером среди стран Европы по количеству лиц, осужденных к пожизненному заключению

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление Уполномоченной ВР по вопросам прав человека Людмилы Денисовой во время встречи с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер.

По данным Денисовой, сегодня в Украине к пожизненному заключению приговорены 1536 человек. Среди них есть гражданин С., годами ждет пересмотра приговора Апелляционного суда АР Крым от 26 ноября 2004 по вновь открывшимся обстоятельствам.

"Его уголовное дело находится во временно оккупированном Крыму и из-за отсутствия нормы в международных договорах о передаче дел РФ отказывается предоставить их Украине", - сказала она.

Денисова отметила, что действующее законодательство Украины не предусматривает действенного механизма освобождения пожизненных от дальнейшего отбывания наказания и пересмотра решения суда через определенный промежуток времени.

По ее мнению, решить этот вопрос поможет принятие парламентом во втором чтении законопроектив №4048 (О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выполнении решений Европейского суда по правам человека) и №4049 (О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека).

"Тогда украинское законодательство будет соответствовать практикам ЕСПЧ о досрочном освобождении лиц, осужденных к пожизненному заключению", - отметила омбудсмен.

заключенные уполномоченный по правам человека ЕСПЧ законопроект

 
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