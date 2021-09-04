Прикордонники не пустили в Україну топменеджера російської компанії

пресслужба Держприкордонслужби

Прикордонники не впустили в Україну топменеджера російського холдингу Філіпа Фірстова, який у 2017 році незаконно відвідував окупований Крим

Про це пише RegioNews посиланням на прессслужбу Держприкордонслужби.

За даними відомства, громадянин Росії прибув до столичного аеропорту "Жуляни" рейсом з Варшави.

"Однак потрапити в Україну йому не вдалося. Під час перевірки прикордонники встановили, що іноземець 1997 року народження влітку 2017 року незаконно відвідував територію ТОТ АР Крим", — зазначили в ДПСУ.

Як з'ясували прикордонники, іноземець виявився топменеджером одного з російських холдингів, який об’єднує бізнес, інвесторів та менеджерів, однак його прізвище не вказали. Він планував потрапити в Україну у власних справах, начебто для зустрічі з друзями. У результаті росіянинові заборонили в'їзд в Україну на три роки та відправили зворотним рейсом до Варшави.

Згодом з'ясувалося, що йдеться про російського мільйонера Філіпа Фірстова, який підтвердив свою депортацію до Варшави. Він стверджує, що їхав в Україну на виступ свого ментора.

"Я одразу думаю — а чи варто мені їхати? Чи варта взагалі гра цих свічок? Все-таки дорогі квитки, пересадки, митниця, запрошення і ще багато іншого геморою ... Але вночі я наважуюся їхати. Тут-то і починається моя пригода", — написав Фірсов на своїй сторінці в Instagram.