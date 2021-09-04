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04 сентября 2021, 17:00 969

Пограничники не пустили в Украину топ-менеджера российской компании

04 сентября 2021, 17:00 969
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Пресс-службаа Госпогранслужбы
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Пограничники не впустили в Украину топменеджера российского холдинга Филиппа Фирстова, который в 2017 году незаконно посещал оккупированный Крым

Об этом пишет RegioNews ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

По данным ведомства, гражданин России прибыл в столичный аэропорт "Жуляны" рейсом из Варшавы.

"Однако попасть в Украину ему не удалось. Во время проверки пограничники установили, что иностранец 1997 года рождения летом 2017 года незаконно посещал территорию временно оккупированой АР Крым", — отметили в ГПСУ.

Как выяснили пограничники, иностранец оказался топ-менеджером одного из российских холдингов, который объединяет бизнес, инвесторов и менеджеров, однако его фамилию не указали. Он планировал попасть в Украину по собственным делам, якобы для встречи с друзьями. В итоге россиянину запретили въезд в Украину на три года и отправили обратным рейсом в Варшаву.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о российском миллионере Филиппе Фирстове, который подтвердил свою депортацию в Варшаву. Он утверждает, что ехал в Украину на выступление своего ментора.

"Я сразу думаю-а стоит ли мне ехать? Стоит ли вообще игра этих свечей? Все-таки дорогие билеты, пересадки, таможня, приглашения и еще многое другое ... Но ночью я решаюсь ехать. Тут — то и начинается мое приключение", - написал Фирсов на своей странице в Instagram.

депортация запрет руководитель Госпогранслужба

 
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