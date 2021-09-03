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03 вересня 2021, 12:01 2240

Сьогодні вночі ПриватБанк призупинить роботу всіх банкоматів і терміналів

03 вересня 2021, 12:01 2240
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Фото з відкритих джерел
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ПриватБанк призупинить роботу всіх банкоматів і терміналів 4 вересня від 1:00 до 6:00 год. - оптимізація процесингу

Про це повідомляє пресслужба банку, передає RegioNews.

Тимчасово не працюватимуть:

транзакції по картах,

Приват24 для фізичних осіб та бізнесу,

LiqPay,

мережа банкоматів, терміналів і POS-терміналів банку.

Ми проводимо такі роботи, щоб ви змогли оплачувати покупки і здійснювати операції легко і без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження, - йдеться в повідомленні.

Роботу банкоматів, терміналів, додатків і транзакції ПриватБанк призупинить на п'ять годин.

Як повідомлялося, 2 червня суд у Києві підтвердив законність націоналізації ПриватБанку.

Раніше повідомлялося про технічний збій у Київському метро: не поповнюються транспортні картки і неможливо придбати разові поїздки.

Приватбанк банки Термінал банкомат оптимізація

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