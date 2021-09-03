Сьогодні вночі ПриватБанк призупинить роботу всіх банкоматів і терміналів
ПриватБанк призупинить роботу всіх банкоматів і терміналів 4 вересня від 1:00 до 6:00 год. - оптимізація процесингу
Про це повідомляє пресслужба банку, передає RegioNews.
Тимчасово не працюватимуть:
транзакції по картах,
Приват24 для фізичних осіб та бізнесу,
LiqPay,
мережа банкоматів, терміналів і POS-терміналів банку.
Ми проводимо такі роботи, щоб ви змогли оплачувати покупки і здійснювати операції легко і без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження, - йдеться в повідомленні.
Роботу банкоматів, терміналів, додатків і транзакції ПриватБанк призупинить на п'ять годин.
Як повідомлялося, 2 червня суд у Києві підтвердив законність націоналізації ПриватБанку.
Раніше повідомлялося про технічний збій у Київському метро: не поповнюються транспортні картки і неможливо придбати разові поїздки.
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