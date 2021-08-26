Керівнику компанії у Києві повідомили про підозру у привласненні 630 тисяч коштів держбанку
Керівник компанії, яка надає туристичні послуги, здійснив 138 незаконних банківських операцій з використанням POS-терміналу, орендованого у державного банку
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.
Встановлено, що посадовець здійснював незаконні операції з використанням POS-терміналу, орендованого у державного банку. Для цього він використовував платіжні дані клієнтів іноземних фінансових установ та здійснив 138 незаконних банківських операцій.
Таким чином він привласнив 630 тисяч гривень державного банку.
Правоохоронці провели обшуки в автівках та за місцем мешкання підозрюваного.
Чоловіку оголошено про підозру, йому загрожує до 12 років ув’язнення. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що слідчу поліції Києва спіймали при отриманні хабаря. За 60 тисяч гривень вона пообіцяла чоловіку вжити заходів щодо уникнення ним кримінальної відповідальності.