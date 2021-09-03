Сегодня ночью ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов
ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов 4 сентября от 1:00 до 6:00 час. - оптимизация процессинга
Об этом сообщает пресс-служба банка, передает RegioNews.
Временно не будут работать:
транзакции по картам,
Приват24 для физических лиц и бизнеса,
LiqPay,
сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.
Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и совершать операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки, - говорится в сообщении.
Работу банкоматов, терминалов, приложений и транзакции ПриватБанк приостановит на пять часов.
Как сообщалось, 2 июня суд в Киеве подтвердил законность национализации Приватбанка.
Ранее сообщалось о техническом сбое в Киевском метро: не пополняются транспортные карты и невозможно приобрести разовые поездки.
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