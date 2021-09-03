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03 сентября 2021, 12:01 2295

Сегодня ночью ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов

03 сентября 2021, 12:01 2295
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Фото из открытых источников
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ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов 4 сентября от 1:00 до 6:00 час. - оптимизация процессинга

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает RegioNews.

Временно не будут работать:

транзакции по картам,

Приват24 для физических лиц и бизнеса,

LiqPay,

сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.

Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и совершать операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки, - говорится в сообщении.

Работу банкоматов, терминалов, приложений и транзакции ПриватБанк приостановит на пять часов.

Как сообщалось, 2 июня суд в Киеве подтвердил законность национализации Приватбанка.

Ранее сообщалось о техническом сбое в Киевском метро: не пополняются транспортные карты и невозможно приобрести разовые поездки.

Приватбанк банки Терминал банкомат оптимизация

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