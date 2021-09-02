Ексочільник "Приватбанку" вимагає в суді видалити інформацію про свій розшук

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Екс-голова правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет, якого підозрюють у розтраті коштів банку на загальну суму понад 8 мільярдів гривень вимагає в Окружному адміністративному суді Києва зобов'язати МВС видалити інформацію про оголошення його в розшук з сайту міністерства

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт суду.

Зазначається, що суд вже відкрив провадження у цій справі і вирішив розглядати його в порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи та проведення судового засідання.

Також ОАСК постановив залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача Національне антикорупційне бюро України.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії МВС в особі Департаменту інформатизації Про внесення відомостей про його розшук НАБУ в персонально-довідковий облік Єдиної інформаційної системи міністерства. Крім того, Олександр Дубілет просить зобов'язати відповідача видалити інформацію про нього, розміщену на офіційному сайті Міністерства у вкладці "пошукові обліки МВС", розділі "Особи, які переховуються від органів влади", – сказано в повідомленні суду.

Нагадаємо, що 20 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу адвокатів підозрюваного екс-голови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета, скасувавши рішення ВАКС про його заочний арешт від 2 червня.

У березні НАБУ повідомило про підозру і оголосило в розшук колишнього голову правління "Приватбанку" Олександра Дубілета, якого підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн Банку перед його націоналізацією в кінці 2016 року.