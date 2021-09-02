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02 вересня 2021, 13:26 85

У Дрогобичі демонтують будинок, через обвал якого загинули восьмеро людей

02 вересня 2021, 13:26 85
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У Дрогобичі будинок на вулиці Грушевського, де у 2019 році внаслідок обвалу загинули вісім людей, демонтують

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Дрогобицької міської ради.

"Навесні минулого року із держбюджету скерували 40 млн 727 тис. грн на придбання нових осель для мешканців. За ці кошти купили 59 квартир", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Що стосується самої аварійної будівлі, як зазначають у мерії, тривалий час на неї був накладений арешт, оскільки тривали слідчі дії та з’ясовували причину завалу.

"У червні арешт зняли. Тож тепер активно шукають організацію, або фахівців, які найближчим часом розберуть будівлю. Від методу контрольованого підриву будинку відмовилися", - зазначили у Дрогобицькій міськраді.

Нагадаємо, що у ніч на 28 серпня 2019 року стався обвал у чотириповерховому житловому будинку у місті Дрогобич Львівської області. Внаслідок обвалу загинули вісім людей. Їхні тіла рятувальники дістали з-під уламків. Без даху над головою тоді лишилися майже 30 осіб. У липні 2021 року обвалився під'їзд цього аварійного будинку.

Україна Будинок обвал Дрогобич Львівська область

 
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