У столиці на залізничній станції обвалилася стіна: нещодавно там зробили ремонт
У Києві на станції "Святошин" обвалилася стіна після капітального ремонту
Як пише RegioNews, фото опублікували у спільноті "Буча Найкраще Місто".
Оновленням станції займається "Укрзалізниця". У коментарях під постом компанія пообіцяла передати інформацію до відповідного підрозділу.
#святошиноживиPosted by Буча Найкраще Місто on Wednesday, September 1, 2021
Раніше користувачі соцмереж публікували фото, де на стіні можна було побачити тріщини.
Нагадаємо, нещодавно у Києві обвалилась частина мосту на Осокорках.
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