15:49  02 вересня
У столиці на залізничній станції обвалилася стіна: нещодавно там зробили ремонт
13:26  02 вересня
У Дрогобичі демонтують будинок, через обвал якого загинули восьмеро людей
08:09  02 вересня
Доба в ООС: осколкові поранення отримали двоє українських бійців
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2021, 15:49 8

У столиці на залізничній станції обвалилася стіна: нещодавно там зробили ремонт

02 вересня 2021, 15:49 8
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У Києві на станції "Святошин" обвалилася стіна після капітального ремонту

Як пише RegioNews, фото опублікували у спільноті "Буча Найкраще Місто".

Оновленням станції займається "Укрзалізниця". У коментарях під постом компанія пообіцяла передати інформацію до відповідного підрозділу.

#святошиноживи

Posted by Буча Найкраще Місто on Wednesday, September 1, 2021

Раніше користувачі соцмереж публікували фото, де на стіні можна було побачити тріщини.

Нагадаємо, нещодавно у Києві обвалилась частина мосту на Осокорках.

Україна Київ Укрзализныця ремонт обвал

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua