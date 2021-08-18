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18 серпня 2021, 19:38 2297

Уряд планує змінити порядок виплати "декретних"

18 серпня 2021, 19:38 2297
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Фото з відкритих джерел
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В Україні змінять порядок призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до Порядку призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", оприлюдненому Міністерством соціальної політики, передає RegioNews.

Мова йде про жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Зміни стосуватимуться:

- військовослужбовців Збройних Сил;
- співробітниць СБУ;
- співробітниць Служби зовнішньої розвідки;
- співробітниць Держприкордонслужби;
- військовослужбовців інших військових формувань;
- співробітниць Держспецтрансслужби;
- співробітниць Держспецзв'язку;
- поліцейських;
- осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів служби цивільного захисту;
- співробітниць Державної кримінально-виконавчої служби;
- звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітну жінку було звільнено з роботи не раніше, ніж за шість місяців до набуття права на отримання допомоги;
- зареєстрованих у центрі зайнятості як безробітні;
- аспіранток;
- докторанток;
- клінічних ординаторів;
- студенток закладів професійної (професійно-технічної), професійної та вищої освіти;
- непрацюючих жінок;
- жінок, зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Що зміниться:

Нарахування виплат відбуватиметься на підставі запису в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

З вересня для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами зазначеними жінками подається видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка;

З 1 вересня 2021 р. зазначені жінки повинні будуть подати інформацію про номер запису щодо сформованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

Крім того, про номер запису потрібно буде повідомляти з 1 вересня для проведення донарахування зазначеної допомоги у разі ускладнених пологів.

Декретні виплати для чоловіків:

6 травня 2021 року президент Зеленський підписав закон, що забезпечує рівні права матері та батька в отриманні відпустки по догляду за дитиною.

Закон вводить новий вид відпустки - одноразову відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, яка оплачується за рахунок роботодавця.

Така відпустка надаватиметься комусь одному: чоловікові, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не одружений з матір’ю дитини, але проживає спільно; бабусі чи дідові, або іншому повнолітньому родичу дитини, який фактично доглядає за нею.

Як повідомлялося, у Мінсоцполітики запевняють, що порядок виплати пенсій із 1 вересня не зміниться.

Також Кабмін не буде зменшувати субсидії на комунальні послуги для регіонів, які опиняться у червоній зоні.

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