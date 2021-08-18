Уряд планує змінити порядок виплати "декретних"

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Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до Порядку призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми", оприлюдненому Міністерством соціальної політики, передає RegioNews.

Мова йде про жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.



Зміни стосуватимуться:



- військовослужбовців Збройних Сил;

- співробітниць СБУ;

- співробітниць Служби зовнішньої розвідки;

- співробітниць Держприкордонслужби;

- військовослужбовців інших військових формувань;

- співробітниць Держспецтрансслужби;

- співробітниць Держспецзв'язку;

- поліцейських;

- осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів служби цивільного захисту;

- співробітниць Державної кримінально-виконавчої служби;

- звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітну жінку було звільнено з роботи не раніше, ніж за шість місяців до набуття права на отримання допомоги;

- зареєстрованих у центрі зайнятості як безробітні;

- аспіранток;

- докторанток;

- клінічних ординаторів;

- студенток закладів професійної (професійно-технічної), професійної та вищої освіти;

- непрацюючих жінок;

- жінок, зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.



Що зміниться:



Нарахування виплат відбуватиметься на підставі запису в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.



З вересня для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами зазначеними жінками подається видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка;



З 1 вересня 2021 р. зазначені жінки повинні будуть подати інформацію про номер запису щодо сформованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.



Крім того, про номер запису потрібно буде повідомляти з 1 вересня для проведення донарахування зазначеної допомоги у разі ускладнених пологів.



Декретні виплати для чоловіків:



6 травня 2021 року президент Зеленський підписав закон, що забезпечує рівні права матері та батька в отриманні відпустки по догляду за дитиною.



Закон вводить новий вид відпустки - одноразову відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, яка оплачується за рахунок роботодавця.



Така відпустка надаватиметься комусь одному: чоловікові, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не одружений з матір’ю дитини, але проживає спільно; бабусі чи дідові, або іншому повнолітньому родичу дитини, який фактично доглядає за нею.

Як повідомлялося, у Мінсоцполітики запевняють, що порядок виплати пенсій із 1 вересня не зміниться.