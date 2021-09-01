На Вінниччині троє чоловіків та підліток напали на водія-експедитора

Фото Нацполіції

У Вінницькій області троє чоловіків та підліток напали на водія-експедитора, розпилили йому в обличчя перцевий газ та забрали 200 тисяч гривень

Про це 31 серпня повідомили в ГУ НП області, передає RegioNews.

Подія сталася у Погребищі.

Вночі, 30 серпня, у м. Погребище група невідомих осіб, застосувавши фізичне насильство та балончик з перцевим газом, вчинила розбійний напад на водія, який доставляв продукти до торговельних мереж та проводив розрахунки з їх представниками, - йдеться в повідомленні.

Зловмисники розпилили в обличчя газ, вибили в автівці вікно та забрали гроші. Відтак нападники сіли в автомобіль Citroen, де на них чекав четвертий співучасник змови.

Двох зловмисників правоохоронці затримали одразу після вчинення злочину поблизу Погребища. Один з них – 17-річний підліток. Інших двох піймали у Стрижавці та Вінниці.

Напад на чоловіка організував 28-річний мешканець Стрижавки. Учасники злочину вивчали час виїзду водія-експедитора, його маршрут руху, зокрема, місця розрахунків за замовлення. Автомобіль Citroen організатор злочину взяв у знайомого. Викрадені гроші нападники сховали у лісопосадці.

Наразі чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Двом з них оголосили про підозру. Нападникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, в Ужгороді діти пограбували жінку - забрали сумку, в якій була готівка та мобільний телефон.