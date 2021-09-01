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В Винницкой области трое мужчин и подросток напали на водителя-экспедитора, распылили ему в лицо перцовый газ и забрали 200 тысяч гривен

Об этом 31 августа сообщили в ГУ НП области, передает RegioNews.

Происшествие произошло в Погребище.

Ночью, 30 августа, в г. Погребище группа неизвестных лиц, применив физическое насилие и баллончик с перцовым газом, совершила разбойное нападение на водителя, который доставлял продукты в торговые сети и проводил расчеты с их представителями, - говорится в сообщении.

Злоумышленники распылили в лицо газ, выбили в машине окно и забрали деньги. Затем нападавшие сели в автомобиль Citroen, где их ждал четвертый соучастник заговора.

Двух злоумышленников правоохранители задержали сразу после совершения преступления вблизи Погребища. Один из них-17-летний подросток. Остальных двоих поймали в Стрижавке и Виннице.

Нападение на мужчину организовал 28-летний житель Стрижавки. Участники преступления изучали время выезда водителя-экспедитора, его маршрут движения, в частности, места расчетов за заказ. Автомобиль Citroen организатор преступления взял у знакомого. Похищенные деньги нападавшие спрятали в лесопосадке.

Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Двоим из них сообщили о подозрении. Нападавшим грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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