15:48  01 сентября
В Харьковской области назначили нового руководителя полиции
14:47  01 сентября
В Украине выросли выплаты по субсидиям: в каких областях больше всего
17:51  01 сентября
На Донбассе оккупанты снова обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2021, 16:38 238

В Винницкой области трое мужчин и подросток напали на водителя-экспедитора

01 сентября 2021, 16:38 238
Читайте також українською мовою
Фото Нацполиции
Читайте також
українською мовою

В Винницкой области трое мужчин и подросток напали на водителя-экспедитора, распылили ему в лицо перцовый газ и забрали 200 тысяч гривен

Об этом 31 августа сообщили в ГУ НП области, передает RegioNews.

Происшествие произошло в Погребище.

Ночью, 30 августа, в г. Погребище группа неизвестных лиц, применив физическое насилие и баллончик с перцовым газом, совершила разбойное нападение на водителя, который доставлял продукты в торговые сети и проводил расчеты с их представителями, - говорится в сообщении.

Злоумышленники распылили в лицо газ, выбили в машине окно и забрали деньги. Затем нападавшие сели в автомобиль Citroen, где их ждал четвертый соучастник заговора.

Двух злоумышленников правоохранители задержали сразу после совершения преступления вблизи Погребища. Один из них-17-летний подросток. Остальных двоих поймали в Стрижавке и Виннице.

Нападение на мужчину организовал 28-летний житель Стрижавки. Участники преступления изучали время выезда водителя-экспедитора, его маршрут движения, в частности, места расчетов за заказ. Автомобиль Citroen организатор преступления взял у знакомого. Похищенные деньги нападавшие спрятали в лесопосадке.

Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Двоим из них сообщили о подозрении. Нападавшим грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Ужгороде дети ограбили женщину - забрали сумку, в которой были наличные и мобильный телефон.

Раньше в Киеве полицейский похитил сумку с деньгами у мужчины, упавшего с самоката.

грабеж водители деньги задержание подростки

Под Одессой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше авто перед торжественной линейкой
01 сентября 2021, 14:56
На Запорожье пьяный водитель сбил полицейского, убегая от преследования
01 сентября 2021, 13:04
На Луганщине полиция задержала начальника службы воинской части за получение 100 тысяч "отката"
31 августа 2021, 11:42
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram