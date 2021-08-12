В Ужгороді діти пограбували жінку
В Ужгороді на площі Поштовій діти вкрали у жінки сумку, в якій була готівка та мобільний телефон
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Закарпаття.
Грабіж стався 9 серпня близько 22:00. Жінка описала зовнішній вигляд ймовірних грабіжників, після чого правоохоронці затримали їх "по гарячих" слідах.
"Під час патрулювання вулиці Анкудінова інспектори помітили кількох осіб, які були схожі на тих, що є в орієнтуванні. Побачивши службовий автомобіль, неповнолітні кинулися тікати", - розповідають у поліції.
Діти забігли під міст, а далі в річку. Інспектори побігли за ними і спіймали двох із них.
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