COVID в Украине: за сутки выявили 2075 случаев заражения

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В Украине за 31 августа выявили 2075 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 268 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Львовская (189), Харьковская (177), Донецкая (139), Черновицкая (128) и Львовская (121) области.

Всего за сутки госпитализировали 874 человека, 44 больных умерли, выздоровели 925 человек. Среди заболевших за сутки - 153 ребенка и 52 медработника.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 28 140 человек, методом ИФА - 8 159 человек, экспресс-тестами - 27 102 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 288 371 человек, из них выздоровели 2 208 865 человек, 53 833 больных умерли.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения обещают воздержаться от введения обязательной вакцинации от коронавируса для работников учебных заведений, несмотря на незначительный процент вакцинированных работников.