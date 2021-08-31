Негода в Україні: без світла залишились майже 230 населених пунктів

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Через негоду в Україні залишаються без енергопостачання 229 населених пунктів у трьох областях України

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Станом на 7:00 31 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 229 населених пунктів в 3 областях", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що найбільше знеструмлених населених пунктів у Київській області - 130. У Чернігівській - 92 та у Кіровоградській - 7.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 30 серпня Київ накрила сильна злива. Окремі вулиці перетворилися на річки, дерево впало на стовпи з проводами, через удар блискавки починалася пожежа. Затопило одну зі станцій швидкісного трамваю.