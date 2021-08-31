Непогода в Украине: без света остались почти 230 населенных пунктов

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Из-за непогоды в Украине остаются без энергоснабжения 229 населенных пунктов в трех областях Украины

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

По состоянию на 7:00 31 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 229 населенных пунктов в 3 областях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что больше всего обесточенных населенных пунктов в Киевской области - 130. В Черниговской - 92 и в Кировоградской - 7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 30 августа Киев накрыл сильный ливень. Отдельные улицы превратились в реки, дерево упало на столбы с проводами, из-за удара молнии начинался пожар. Затопило одну из станций скоростного трамвая.