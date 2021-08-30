Київ знову накрила сильна злива: машини плавають, повалені дерева, затоплена станція швидкісного трамваю

Київ оперативний

Київ знову накрила сильна злива. Окремі вулиці перетворилися на річки, дерево впало на стовпи з проводами, через удар блискавки починалася пожежа. Затопило одну зі станцій швидкісного трамваю

Про це пише RegioNews з посиланням на ЗМІ.

Зокрема, на проспекті Правди, поблизу із ТЦ Ретровіль, дерево впало на стовп із проводами.

Поблизу станції метро "Політехнічний інститут" плавали автівки і, як зазначаєтсья у коментарі до відео наче хтось зі шлангу ллєНа хуторі Виноградний почалася пожежа після удару блискавку. Припускають, що вона потрапила в електрощитовуВ центрі столиці плавали автівкиСтихія не щадить і швидкісний трамвай. Станція "Героїв Севастополя" затоплена. Зазначаєтсья,що трамваї припинили рух