Київ знову накрила сильна злива: машини плавають, повалені дерева, затоплена станція швидкісного трамваю
Київ знову накрила сильна злива. Окремі вулиці перетворилися на річки, дерево впало на стовпи з проводами, через удар блискавки починалася пожежа. Затопило одну зі станцій швидкісного трамваю
Про це пише RegioNews з посиланням на ЗМІ.
Зокрема, на проспекті Правди, поблизу із ТЦ Ретровіль, дерево впало на стовп із проводами.
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