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30 серпня 2021, 21:12 35

Пільгове розмитнення "євроблях" поповнило бюджет на мільярд

30 серпня 2021, 21:12 35
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Фото з відкритих джерел
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За 2,5 місяця до державного бюджету України надійшло понад 1 млрд грн за розмитнення на пільгових умовах автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у Facebook Державної митної служби.

"З 15.06.2021 по 27.08 2021 включно, у результаті спрощеного митного оформлення та оподаткування понад 28 тис. авто "на єврономерах", до держбюджету перераховано понад 1 млрд грн, які будуть спрямовані на боротьбу з COVID-19, зокрема на проведення вакцинації", - сказано в повідомленні.

У Держмитслужбі нагадали, що оформити "євробляхи" на пільгових умовах можна ще до 10 листопада, а учасникам бойових дій, які перебувають в зоні ООС - до 8 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що за період з 15 червня 2021 року по 31 липня 2021 року в рамках пільгового періоду за новою формулою розмитнили понад 17 тисяч "євроблях" - у бюджет заплатили понад 600 млн грн.

Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає розмитнення "євроблях" на пільгових умовах. У "Слузі народу" заявили, що це остання мождивість для власників авто на єврономерах легалізувати власне авто

євробляхи Держмитслужба легалізація бюджет

 
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