Льготная растаможна "евроблях" пополнила бюджет на миллиард

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За 2,5 месяца в государственный бюджет Украины поступило более 1 млрд грн за растаможку на льготных условиях автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook Государственной таможенной службы.

"С 15.06.2021 по 27.08 2021 включительно, в результате упрощенного таможенного оформления и налогообложения более 28 тыс. авто "на еврономерах", в госбюджет перечислено более 1 млрд грн, которые будут направлены на борьбу с COVID-19, в частности на проведение вакцинации", - сказано в сообщении.

В Гостаможне напомнили, что оформить "євробляхи" на льготных условиях можно до 10 ноября, а участникам боевых действий, которые находятся в зоне ООС - до 8 февраля 2022 года.

Напомним, что за период с 15 июня 2021 года по 31 июля 2021 года в рамках льготного периода по новой формуле растаможили более 17 тысяч "євроблях" - в бюджет заплатили более 600 млн грн.

Рада приняла законопроект, который предусматривает растаможку "евроблях" на льготных условиях. В "Слуге народа" заявили, что это последняя возможность для владельцев авто на еврономерах легализовать собственное авто