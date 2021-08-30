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30 серпня 2021, 16:59 9

1 вересня в деяких областях України дощитиме

30 серпня 2021, 16:59 9
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Фото: Рixabay
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У перший день осені святково одягнені школярі та студенти йтимуть на Свято Знань

За прогнозом Sinoptik.ua цього дня в Україні погода буде спекотною на півдні, прохолодною - на заході країни, нестійкою - на решті території. Зараз вся Україна знаходиться в "зеленій" зоні карантину, тому дозволяється проводити святкові лінійки. Дощі можуть перешкодити святу на відкритому повітрі, але тільки в деяких областях.

Осіння погода - це свіжий ранок та теплий або навіть спекотний день. Одягатися цієї пори "по погоді” - означає одягатися "багатошарово”, щоб верхній одяг було легко зняти, коли пригріє сонце. Враховуючи примхи осені, коли несподівано може піти дощ, парасольку краще завжди мати з собою.

1 вересня в Закарпатті, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вранці буде лити дощ. Температура повітря не підніметься вище +16 °С, вдень потеплішає на кілька градусів.

До середини дня зона дощів охопить Хмельницьку, Тернопільську, Львівську області. Температура повітря тут буде до +18 °С.

На півдні та сході України очікується малохмарна погода, вранці +21...+24 °С, вдень +25...+28 °С. Без опадів. Увечері місцями можуть пройти дощі.

У центрі країни вранці +17...+18 °С, вдень +20...+22 °С. На Дніпропетровщині до +27 °С. У Вінницькій та Кіровоградській областях місцями дощі.

У північній частині України мінлива хмарність, вранці +15...+17 °С, вдень +21...+22 °С. У другій половині дня очікуються дощі.

У Києві 1 вересня вранці буде свіжа, приємна прохолода, до +17 °С, вдень температура стане вище, до +22 °С. Сонечко буде часто виглядати з-за хмар. Але у другій половині дня стане похмуро, місцями можливі дощі.

погода Україна 1 вересня Київ Хмельницький

 
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