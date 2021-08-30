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30 августа 2021, 16:59 9

1 сентября в нескольких областях Украины пройдут дожди

30 августа 2021, 16:59 9
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Фото: Рixabay
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В первый день осени празднично одетые школьники и студенты пойдут на праздник Знаний

По прогнозу Sinoptik.ua в этот день в Украине погода будет жаркой на юге, прохладной - на западе страны, неустойчивой – на остальной территории. Сейчас вся Украина находится в "зеленой" зоне карантина, поэтому разрешается проводить праздничные линейки по решению школьной администрации. Дожди могут помешать торжеству на открытом воздухе только в нескольких областях.

Осенняя погода – это холодное свежее утро и теплый или даже жаркий день. Одеваться в такую погоду нужно "многослойно", чтобы можно было легко снять теплую кофту или пиджак, когда пригреет солнце. И при капризах нынешней погоды, когда неожиданно может пойти дождь, зонтик лучше носить с собой.

1 сентября в Закарпатье, Ивано-Франковской и Черновицкой областях с утра будет лить дождь. Утром температура воздуха не поднимется выше +16 °С, днем потеплеет на несколько градусов.

К середине дня зона дождей охватит Хмельницкую, Тернопольскую, Львовскую области. Температура воздуха будет здесь до +18 °С.

На юге и востоке Украины ожидается малооблачная погода, утром +21…+24 °С, днем +25…+28 °С. Без осадков. Вечером местами могут пройти дожди.

В центре страны утром +17…+18 °С, днем +20…+22 °С. На Днепропетровщине до +27 °С. В Винницкой и Кировоградской областях местами дожди.

В северной части Украины пасмурно, утром +15…+17 °С, днем +21…+22 °С. Во второй половине дня ожидаются дожди.

В Киеве 1 сентября утром будет свежая, приятная прохлада, до +17 °С, днем температура станет выше, до +22 °С. Солнце будет часто выглядывать из-за туч. Но во второй половине дня станет пасмурно, местами возможны дожди.

погода Украина 1 сентября Киев Хмельницкий

 
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