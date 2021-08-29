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29 серпня 2021, 13:05 430

Зеленський присвоїв звання Герой України двом загиблим захисникам

29 серпня 2021, 13:05 430
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Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський в День пам'яті захисників України присвоїв звання Героя України двом загиблим захисникам

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідні укази президента №449/2021 та №450/2021.

Так, звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоїли бійцям Горбенку Святославу і Віктору Гурняку.

Святослав Горбенко доброволець з українського корпусу "Правий сектор". Він загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Рятуючи травмованого побратима, він був смертельно поранений осколком танкового снаряда. Нагороду отримали батьки Святослава Горбенка Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області. Нагороду отримали його батьки Петро Степанович та Марія Мирославівна.

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