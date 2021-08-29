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29 августа 2021, 13:05 430

Зеленский присвоил звание Герой Украины двум погибшим защитникам

29 августа 2021, 13:05 430
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Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины присвоил звание Героя Украины двум погибшим защитникам

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующие указы президента №449/2021 и №450/2021.

Так, звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоили бойцам Горбенко Святославу и Виктору Гурняку.

Святослав Горбенко доброволец из украинского корпуса "Правый сектор" Он погиб 3 октября 2014 года во время обороны Донецкого аэропорта. Спасая травмированного собрата, он был смертельно ранен осколком танкового снаряда. Награду получили родители Святослава Горбенко Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области. Награду получили его родители Петр Степанович и Мария Мирославовна.

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