13:32  28 серпня
У Києві нейтралізували потужну ботоферму РФ
15:41  28 серпня
Суд заарештував двох учасників акції на Банковій: їм загрожує до семи років ув'язнення
10:04  28 серпня
Через обстріл бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець ООС
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2021, 10:22 147

В Україні більше 2 тисяч нових випадків COVID

28 серпня 2021, 10:22 147
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 27 серпня виявили 2 082 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Львівській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 266 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Львівська (189), Харківська (187) і Донецька (157) області.

Всього за добу госпіталізували 708 осіб, 54 хворих померли, одужали 1025 осіб. Серед захворілих за добу - 108 дітей та 35 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 27 605 осіб, методом ІФА - 8 272 осіб, експрес-тестами - 22 258 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 282 285 осіб, з них 2 205 707 осіб одужали, 53 686 хворих померли.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що новий локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді.

коронавірус ушпиталення смерть МОЗ медики діти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua