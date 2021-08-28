В Україні більше 2 тисяч нових випадків COVID

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В Україні за 27 серпня виявили 2 082 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Львівській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 266 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Львівська (189), Харківська (187) і Донецька (157) області.

Всього за добу госпіталізували 708 осіб, 54 хворих померли, одужали 1025 осіб. Серед захворілих за добу - 108 дітей та 35 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 27 605 осіб, методом ІФА - 8 272 осіб, експрес-тестами - 22 258 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 282 285 осіб, з них 2 205 707 осіб одужали, 53 686 хворих померли.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що новий локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді.