В Украине более 2 тысяч новых случаев COVID

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В Украине за 27 августа выявили 2 082 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Львовской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 266 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Львовская (189), Харьковская (187) и Донецкая (157) области.

Всего за сутки госпитализировали 708 человек, 54 больных умерли, выздоровели 1025 человек. Среди заболевших за сутки - 108 детей и 35 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 27 605 человек, методом ИФА - 8 272 человек, экспресс-тестами - 22 258 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 282 285 человек, из них 2 205 707 человек выздоровели, 53 686 больных умерли.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что новый локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре.