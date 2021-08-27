Оккупанты на Донбассе убили защитника Украины
Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли наши позиции, в результате чего один украинский военный погиб
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Военнослужащий погиб в зоне ответственности ОТУ "Восток". В районе какого населенного пункта произошел обстрел, не уточняется.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - заявили в ОТУ "Восток".
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики травмировали военнослужащего ООС.
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