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Оккупанты на Донбассе убили защитника Украины
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27 августа 2021, 16:04 20

Оккупанты на Донбассе убили защитника Украины

27 августа 2021, 16:04 20
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Фото из открытых источников
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Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли наши позиции, в результате чего один украинский военный погиб

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Военнослужащий погиб в зоне ответственности ОТУ "Восток". В районе какого населенного пункта произошел обстрел, не уточняется.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - заявили в ОТУ "Восток".

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики травмировали военнослужащего ООС.

Донбасс ООС Украина война военные

 
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