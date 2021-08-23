11:15  23 серпня
В Україні поменшало нових COVID-хворих: ситуація в регіонах
11:06  23 серпня
Над Києвом підняли найбільший в Україні прапор
10:03  23 серпня
Доба в ООС: п'ять обстрілів і загиблий український військовий
UA | RU
UA | RU
23 серпня 2021, 10:47 7

В двох регіонах перевищено ріень захворюваності на COVID-19 - МОЗ

23 серпня 2021, 10:47 7
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 23 серпня усі регіони України перебувають в "зеленій" зоні, однак в майже половині областей один чи більше епідеміологічних показників вищі за норму

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, в Чернівецькій області динаміка госпіталізацій, хоча і знижується, однак перевищує показник для "зеленої" зони – 66,9%. Днем раніше цей показник був 71,8%, а ще раніше – 84,5%.

У Києві та Луганській області рівень захворюваності перевищує показник "зеленої" зони. У столиці це 81, у Луганській області, відповідно 87

В 10 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Трійка "лідерів" за цим показником, за даними МОЗ: Чернівецька область – 5,9%, Сумська – 5,4% Тернопільська – 5,2%

Нагадаємо, в Україні за 22 серпня зафіксовано 610 нових випадків захворювання на COVID -19

вакцина ушпиталення зараження МОЗ COVID-19

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram