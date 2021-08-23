В двох регіонах перевищено ріень захворюваності на COVID-19 - МОЗ

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Станом на 23 серпня усі регіони України перебувають в "зеленій" зоні, однак в майже половині областей один чи більше епідеміологічних показників вищі за норму

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, в Чернівецькій області динаміка госпіталізацій, хоча і знижується, однак перевищує показник для "зеленої" зони – 66,9%. Днем раніше цей показник був 71,8%, а ще раніше – 84,5%.

У Києві та Луганській області рівень захворюваності перевищує показник "зеленої" зони. У столиці це 81, у Луганській області, відповідно 87

В 10 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Трійка "лідерів" за цим показником, за даними МОЗ: Чернівецька область – 5,9%, Сумська – 5,4% Тернопільська – 5,2%

Нагадаємо, в Україні за 22 серпня зафіксовано 610 нових випадків захворювання на COVID -19