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23 серпня 2021, 11:15 7

В Україні поменшало нових COVID-хворих: ситуація в регіонах

23 серпня 2021, 11:15 7
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Фото з відкритих джерел
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В Україні 22 серпня виявили 610 нових випадків коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

За добу госпіталізували 425 осіб; летальних випадків - 17; одужали - 434 особи. Вчора протестували методом ПЛР - 10 642 особи, методом ІФА - 1 493 особи, експрес-тестами - 7 496 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 275 171 особа.

Нагадаємо, що раніше в МОЗ заявляли, що у двох регіонах перевищено рівень захворюваності на COVID-19.

коронавірус Україна карантин хвороба МОЗ

 
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