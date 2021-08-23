В Україні поменшало нових COVID-хворих: ситуація в регіонах
В Україні 22 серпня виявили 610 нових випадків коронавірусу
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
За добу госпіталізували 425 осіб; летальних випадків - 17; одужали - 434 особи. Вчора протестували методом ПЛР - 10 642 особи, методом ІФА - 1 493 особи, експрес-тестами - 7 496 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіла 2 275 171 особа.
Нагадаємо, що раніше в МОЗ заявляли, що у двох регіонах перевищено рівень захворюваності на COVID-19.
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