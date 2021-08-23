В Украине стало меньше новых COVID-больных: ситуация в регионах

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 425 человек; летальных исходов - 17; выздоровевших - 434 человека. Вчера протестировали методом ПЦР - 10 642 человека, методом ИФА - 1 493 человека, экспресс-тестами - 7 496 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

За все время пандемии в Украине заболел 2 275 171 человек.

Напомним, что ранее в Минздраве заявляли, что в двух регионах превышен уровень заболеваемости COVID-19.