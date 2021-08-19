У трьох областях країни без світла залишились 44 населених пункти
Через негоду в Україні знеструмлено 44 населених пункти у трьох областях України, спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
Станом на 07 год. 19 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 44 населених пункти у 3 областях", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, мова йде про Сумську область - 24 населених пунктів, Київську – 12 та Кіровоградську - 8.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялось, що у семи областях країни без світла залишились 138 населених пунктів.
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