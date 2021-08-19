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19 серпня 2021, 09:42 340

У трьох областях країни без світла залишились 44 населених пункти

19 серпня 2021, 09:42 340
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Фото: з відкритих джерел
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Через негоду в Україні знеструмлено 44 населених пункти у трьох областях України, спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на 07 год. 19 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 44 населених пункти у 3 областях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, мова йде про Сумську область - 24 населених пунктів, Київську – 12 та Кіровоградську - 8.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялось, що у семи областях країни без світла залишились 138 населених пунктів.

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