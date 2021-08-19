У трьох областях країни без світла залишились 44 населених пункти

17 серпня 2021

Буряк та не його команда. Чому в Запоріжжі будуть дострокові вибори мера та до чого тут Зеленський

У Запоріжжі - політична криза: більшість депутатів міськради вже майже два місяці не ходять на сесії, які скликає міський голова Запоріжжя, та фактично заблокували всю життєдіяльність прифронтового об...