В трех областях страны без света остались 44 населенных пункта
Из-за непогоды в Украине обесточены 44 населенных пункта в трех областях Украины, сработали системы автоматической защиты ЛЭП
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
По состоянию на 07 час. 19 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 44 населенных пункта в 3 областях", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о Сумской области - 24 населенных пунктов, Киевской – 12 и Кировоградской - 8.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что в семи областях страны без света остались 138 населенных пунктов.
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