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19 августа 2021, 09:42 336

В трех областях страны без света остались 44 населенных пункта

19 августа 2021, 09:42 336
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Фото: из открытых источников
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Из-за непогоды в Украине обесточены 44 населенных пункта в трех областях Украины, сработали системы автоматической защиты ЛЭП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 07 час. 19 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 44 населенных пункта в 3 областях", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о Сумской области - 24 населенных пунктов, Киевской – 12 и Кировоградской - 8.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в семи областях страны без света остались 138 населенных пунктов.

погода электричество спасатели ремонт гроза

 
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