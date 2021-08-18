У Києві застрелили іноземця
У Дніпровському районі Києва застрелили чоловіка
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ГУ Нацполіції у м. Києві.
Це сталося сьогодні близько 11:30. На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови й тулуба, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на чоловіка скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.
Триває перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.
За інформацією Telegram-каналу dtp.kiev.ua, загиблий є іноземцем.
Нагадаємо, нещодавно на підприємстві у Вишгороді працівник намагався застрелити чоловіка.
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