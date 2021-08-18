17:09  18 серпня
Репетиція параду у Києві паралізувала рух транспорту
11:51  18 серпня
Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта"
15:20  18 серпня
На Донбасі через обстріли бойовиків постраждала мирна жителька
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2021, 14:51 217

У Києві застрелили іноземця

18 серпня 2021, 14:51 217
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпровському районі Києва застрелили чоловіка

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ГУ Нацполіції у м. Києві.

Це сталося сьогодні близько 11:30. На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови й тулуба, ймовірно, вогнепальними. Попередньо встановлено, що на чоловіка скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.

Триває перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

За інформацією Telegram-каналу dtp.kiev.ua, загиблий є іноземцем.

У Києві на ДВРЗ пострілом в голову вбили…

Нагадаємо, нещодавно на підприємстві у Вишгороді працівник намагався застрелити чоловіка.

Україна Київ іноземці убивство Столиця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua