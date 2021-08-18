Показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне карантина

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По состоянию на 18 августа в двух областях один из эпидемиологических показателей находится не в пределах нормы

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, в Ивано-Франковской области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом составляет 56,9%.

Кроме этого, в Ровенской области длительное время данный показатель держится на высоких отметках. Сейчас он составляет 71,9%, хотя предварительно был в пределах 51,5-86,2%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 1447 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Донецкой области.