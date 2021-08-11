Кабмин не будет уменьшать субсидии на коммунальные услуги для регионов, которые окажутся в красной зоне

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Кабинет Министров Украины продлил действие увеличенных нормативов на жилищно-коммунальные услуги для регионов, которые окажутся в "красной зоне" карантина

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства

Это означает, что уровень субсидии для регионов, которые находятся в "красной" зоне не изменится

"Это решение обеспечивает применение увеличенных социальных норм для расчета субсидии на коммунальные услуги жителям тех регионов, которые окажутся в "красной зоне" карантина", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная

Она уточнила, что если снова придется вводить жесткие карантинные ограничения в отдельных областях, "люди в таких регионах автоматически, без дополнительных обращений, получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов предоставления жилищных субсидий".

Напомним, что Минсоцполитики планировало снизить уровень социальных нормативов на 50%, что означало автоматическое снижение уровня субсидий