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Помер останній онук українського письменника Івана Франка
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11 серпня 2021, 09:24 23

Помер останній онук українського письменника Івана Франка

11 серпня 2021, 09:24 23
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Фото: Facebook
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В середу, 11 серпня, на 90-му році життя помер останній онук видатного українського письменника, поета Івана Франка - Роланд Франко

Як передає RegioNews, про це повідомив у Facebook Міжнародний фонд Івана Франка.

З сумом повідомляємо, що 11 серпня на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка - Роланда Франка. Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Фонду", - йдеться у повідомленні.

Довідка: Роланд Тарасович Франко народився 28 березня 1932 у Львові. Він - онук Івана Яковича Франка, син Тараса Франка. Український учений-інженер, дипломат, громадський діяч. Кандидат технічних наук. Голова правління Міжнародного фонду Івана Франка.

Протягом 1993-1996 рр. на запрошення МЗС України перебував на дипломатичній службі - був радником з питань науки в Посольстві України у Великій Британії.

Завдяки клопотанням Роланда Франка у 1996 році Україна безкоштовно одержала від Британського міністерства закордонних справ науково-дослідну станцію "Фарадей" (нині станція "Академік Вернадський") в Антарктиці.

Перша українська експедиція, яка прибула на станцію 28 листопада 1995 року, назвала Роланда Франка "хрещеним батьком української антарктичної станції".

З 1997 року Роланд Франко - заступник голови правління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам'яток історико-архітектурної спадщини імені О. Гончара, з 2012 - виконувач обов'язків голови Фонду. Член правління Національної спілки краєзнавців України. З 2015 року - голова правління Міжнародного фонду Івана Франка.

Раніше повідомлялось, що помер відомий український художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

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