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Умер последний внук украинского писателя Ивана Франко
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11 августа 2021, 09:24 21

Умер последний внук украинского писателя Ивана Франко

11 августа 2021, 09:24 21
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Фото: Facebook
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В среду, 11 августа, на 90-м году жизни скончался последний внук выдающегося украинского писателя, поэта Ивана Франко - Роланд Франко

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook Международный фонд Ивана Франко.

С грустью сообщаем, что 11 августа на 90-м году жизни оборвалось земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко. Коллектив Международного фонда Ивана Франко глубоко скорбит по поводу смерти основателя и председателя правления Фонда", - говорится в сообщении.

Справка: Роланд Тарасович Франко родился 28 марта 1932 во Львове. Он - внук Ивана Яковлевича Франко, сын Тараса Франко. Украинский ученый - инженер, дипломат, общественный деятель. Кандидат технических наук. Председатель правления Международного фонда Ивана Франко.

В течение 1993-1996 гг. по приглашению МИД Украины находился на дипломатической службе - был советником по науке в Посольстве Украины в Великобритании.

Благодаря ходатайству Роланда Франка в 1996 году Украина бесплатно получила от Британского министерства иностранных дел научно-исследовательскую станцию "Фарадей" (ныне станция "Академик Вернадский") в Антарктике.

Первая украинская экспедиция, прибывшая на станцию 28 ноября 1995 года, назвала Роланда Франко "крестным отцом украинской антарктической станции".

С 1997 года Роланд Франко - заместитель председателя правления Всеукраинского фонда воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия имени О. Гончара, с 2012 - исполняющий обязанности председателя Фонда. Член правления Национального союза краеведов Украины. С 2015 года - председатель правления Международного фонда Ивана Франко.

Ранее сообщалось, что умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

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