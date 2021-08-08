В Україні за добу виявили понад 600 нових COVID-випадків
В Україні за минулу добу виявили 619 нових випадків коронавірусу
Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за добу госпіталізували 561 особу; летальних випадків - 10; одужали - 235 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні знову п'ять областей не відповідають показникам "зеленої" зони карантину.
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