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08 серпня 2021, 11:06 4

В Україні за добу виявили понад 600 нових COVID-випадків

08 серпня 2021, 11:06 4
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Фото з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу виявили 619 нових випадків коронавірусу

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за добу госпіталізували 561 особу; летальних випадків - 10; одужали - 235 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні знову п'ять областей не відповідають показникам "зеленої" зони карантину.

коронавірус карантин Україна МОЗ лікарня

 
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