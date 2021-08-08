В Украине за сутки обнаружили более 600 новых COVID-случаев

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В Украине за минувшие сутки выявили 619 новых случаев коронавируса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за сутки госпитализировали 561 человека; летальных исходов - 10; выздоровевших - 235 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), г. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине снова пять областей не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина.