Українцям розповіли, як отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію

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Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 можна отримати у сімейного лікаря

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі каналу "1+1", пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Міжнародні сертифікати про проведення вакцинації сьогодні доступні. Ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря після того, як вам провели щеплення два рази вакциною проти COVID-19. У нас всі вакцини визнані ВООЗ, тому на кожну з них сімейний лікар вам видасть міжнародний сертифікат про проведення вакцинації", — сказав Ляшко.

Він додав, що це свідоцтво не має бути обовʼязково на жовтому папері, як вважають у деяких медзакладах.

"Зараз завершується бета-тестування, дошліфовуються юридичні аспекти, і в українців буде ковідний сертифікат, аналогічний тому, що в ЄС. Тому нам для подорожей не потрібний буде міжнародний сертифікат, ми подорожуватимемо з електронним документом", — сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть ввести QR-коди вакцинації.